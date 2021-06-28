28 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Сотрудники Росгвардии в ТЦ (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Вооруженные сотрудники Росгвардии не будут участвовать в проверках соблюдения масочного режима на Среднем Урале

Вооруженные сотрудники Росгвардии не будут участвовать в рейдах министерства общественной безопасности Свердловской области. Ранее они совместно проверяли соблюдение масочного режима в местных ТЦ и общественном транспорте.

"Комиссию сопровождали росгвардейцы — обычно это стандартная практика. Но я согласен с тем, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе. Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы поставили прививку", - пояснил глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что на Среднем Урале вернут штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Третья волна коронавируса уже проявила себя увеличением ежедневной статистика заболеваемых. При этом эксперты считают, что новый "дельта"-штамм или "индийский" вирус могло получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

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Теги: масочный режим росгвардейцы, проверка, Куйвашев



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