Ключевая ставка в июле после повышения может составить до 6,5%

На заседании совета директоров Банка России 23 июля может быть принято решение о повышении ключевой ставки в диапазоне от 0,25% до 1%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg. Она отметила, что на предыдущем заседании регулятор дал четкий сигнал рынку: ставка будет повышаться на протяжении нескольких ближайших заседаний, и, возможно, это будет более жесткий рост, чем на минимальные 25 базисных пунктов.

С марта ЦБ уже трижды повышал ставку – в общей сложности на 1,25% - до 5,5% годовых. В июле ставка, согласно прогнозу Набиуллиной, может составить от 5,75% до 6,5%. При этом в Банке России заявляют, что не будут шокировать рынок: "Резкий рост ключевой ставки может создать сложности для финансового рынка, для адаптации к новому уровню ключевой ставки. Поэтому мы будет калибровать наши шаги".