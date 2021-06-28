Челябинская компания отсудила у ПАО "Протон-ПМ" более 24 млн рублей

28 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинская компания отсудила у ПАО "Протон-ПМ" более 24 млн рублей

Суд взыскал с ПАО "Протон-ПМ" более 24 млн рублей в пользу челябинской компании за неисполнение обязательств по госконтракту.

Напомним, ЗАО "РИЦ АИЛТ" в 2016 году выиграло тендер на поставку оборудования ПАО "Протон – Пермские моторы". Предприятие должно было поставить спецоборудование на 71 млн рублей. По контракту, заказчик должен был оплатить 90% стоимости после поставки оборудования, остальные средства – после выполнения всех сопутствующих работ по монтажу и запуску оборудования. Оборудование было принято только в ноябре-декабре 2017 года. Однако "Протон-ПМ" перевел исполнителю лишь 43,5 млн руб. Кроме того, во время установки оборудования оказалось, что габариты помещения были неправильно рассчитаны и потребовалось вносить изменения в техзадание. Для внесения изменений в техзадание нужно было делать экспертизу. В результате закончился срок банковской гарантии, предусмотренной госконтрактом. Руководство "Протон-ПМ" затребовало с исполнителя новую, причем на полную сумму контракта. Компания получила банковскую гарантию на оставшиеся 10% работ по контракту.

В июле 2019 года один из комплексов был запущен в работу, а в декабре ЗАО "РИЦ АИЛТ" приостановил работы по запуску второго комплекса и направил в адрес "Протон-ПМ" уведомление об отказе от дальнейшего исполнения работ до момента расчетов согласно условиям госконтракта. В июле 2020 года челябинская компания обратилась в суд.

В октябре 2020 года "Протон-ПМ" направило встречное исковое заявление с требованием взыскать с ЗАО "РИЦ АИЛТ" штрафные санкции в размере 114 млн рублей за нарушение сроков контракта.

Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с ПАО "Протон-Пермские моторы" в пользу ЗАО "РИЦ АИЛТ" 24,6 млн рублей основного долга и 76 тыс. рублей неустойки с ежедневным начислением процентов. 25 июня Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал "Протон – Пермские моторы" в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение Арбитражного суда Пермского края оставлено в силе.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Протон-ПМ, суд, иск, контракт, оборудование,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети