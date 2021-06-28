Челябинская компания отсудила у ПАО "Протон-ПМ" более 24 млн рублей

Суд взыскал с ПАО "Протон-ПМ" более 24 млн рублей в пользу челябинской компании за неисполнение обязательств по госконтракту.

Напомним, ЗАО "РИЦ АИЛТ" в 2016 году выиграло тендер на поставку оборудования ПАО "Протон – Пермские моторы". Предприятие должно было поставить спецоборудование на 71 млн рублей. По контракту, заказчик должен был оплатить 90% стоимости после поставки оборудования, остальные средства – после выполнения всех сопутствующих работ по монтажу и запуску оборудования. Оборудование было принято только в ноябре-декабре 2017 года. Однако "Протон-ПМ" перевел исполнителю лишь 43,5 млн руб. Кроме того, во время установки оборудования оказалось, что габариты помещения были неправильно рассчитаны и потребовалось вносить изменения в техзадание. Для внесения изменений в техзадание нужно было делать экспертизу. В результате закончился срок банковской гарантии, предусмотренной госконтрактом. Руководство "Протон-ПМ" затребовало с исполнителя новую, причем на полную сумму контракта. Компания получила банковскую гарантию на оставшиеся 10% работ по контракту.

В июле 2019 года один из комплексов был запущен в работу, а в декабре ЗАО "РИЦ АИЛТ" приостановил работы по запуску второго комплекса и направил в адрес "Протон-ПМ" уведомление об отказе от дальнейшего исполнения работ до момента расчетов согласно условиям госконтракта. В июле 2020 года челябинская компания обратилась в суд.

В октябре 2020 года "Протон-ПМ" направило встречное исковое заявление с требованием взыскать с ЗАО "РИЦ АИЛТ" штрафные санкции в размере 114 млн рублей за нарушение сроков контракта.

Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с ПАО "Протон-Пермские моторы" в пользу ЗАО "РИЦ АИЛТ" 24,6 млн рублей основного долга и 76 тыс. рублей неустойки с ежедневным начислением процентов. 25 июня Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал "Протон – Пермские моторы" в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение Арбитражного суда Пермского края оставлено в силе.