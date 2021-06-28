Кремль отреагировал на инициативу об обязательной вакцинации всех взрослых россиян

В Кремле заявили, что решение о введении обязательной вакцинации в ряде регионов РФ не приведет к обязательной вакцинации по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в стране нет.

В регионах вводится условие обязательной вакцинации только для работы в некоторых отраслях, напомнил он. "Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан", — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Комментируя инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации всех взрослых россиян, Песков заявил, что ответ должен быть сформирован в правительстве.

Напомним, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) опубликовали совместное обращение к трудящимся, работодателям и правительству страны с призывом ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения страны от коронавируса.

Ранее частичная обязательная вакцинация введена в десяти регионов из 85, сегодня она начнется еще в восьми регионах.