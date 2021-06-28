В Екатеринбурге скончался бывший замглавы города Лев Погребняков

На 85-ом году жизни скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга, один из разработчиков стратегического плана развития города Лев Погребняков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана муниципальной службы Льва Погребнякова, скончавшегося на 85-м году жизни. Светлая память о Льве Погребнякове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и всех, кто знал этого выдающегося человека", - сообщили в мэрии.

Лев Погребняков занял должность замглавы администрации Екатеринбурга в 1992 г., а уже с 1995 г. по 2002 г. работал на посту замглавы Екатеринбурга. В 2000-х он был одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2015 г. За большой вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы Лев Погребняков был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена "Знак Почета", ордена Октябрьской революции, почетного знака "За заслуги перед городом Екатеринбургом", медалями "Ветеран труда", "За освоение целинных земель" и многими другими.