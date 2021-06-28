"На Западе закреплено в документах вмешиваться в выборы в России": в Общественной палате начали искать шпионов

Руководитель координационного совета Общественной палаты России Максим Григорьев, работающий сегодня в Екатеринбурге, поделился с коллегами тревожным известием - по его словам, осенние избирательные кампании 2020 года в регионах не обошлись без вмешательства западных стран.

Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление политолог сделал на круглом столе в беседе с общественниками Свердловской области.

Руководитель фонда развития демократии упомянул два региона, где, по его мнению, были такие вмешательства: Московская область и Удмуртия.

"Примеров вмешательства много. Приезжают провокаторы и это как правило одни и те же фамилии. Кто все это оплачивает, известно. Например, 100 человек провокаторов приезжали на выборы. Ими был запущен фейк, что работодатель принудил работника голосовать за власть. При этом на участке этот человек просто устроил скандал. Его даже печати на бланках не интересовали. Порой направляются псевдонаблюдатели под видом журналистов. Появляются такие издания, которые никто никогда не видел. Такое было, например, в Удмуртии. У западных стран вмешательство в наши выборы закреплено в документах. И они выделяют на это деньги", - подытожил Григорьев.