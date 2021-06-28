Пермский депутат-директор лицея, оскандалившаяся из-за поборов, претендует на новый срок в думе

В Перми 26 июня прошёл второй этап конференции реготделения партии "Единая Россия". Делегаты проголосовали за списки кандидатов в депутаты краевого заксобрания по единому краевому избирательному округу и одномандатным округам, а также за аналогичные списки по думе Перми. В последних оказалась действующий депутат, глава лицея №9 Ирина Горбунова, которая ранее "засветилась" в скандале с поборами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лидер краевых "единороссов" Вячеслав Григорьев подчеркнул, что в основе списков – результаты состоявшегося 24-30 мая предварительного голосования.

"В списки вошли те кандидаты, которых поддержали сами избиратели", - отметил Вячеслав Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба краевого отделения партии.

По итогам предварительного голосования в одномандатном округе №13 (выборы в гордуму) больше всего голосов – 1 тыс. 808 – набрала возглавляющая лицей № 9 Горбунова. Она выдвинута на новый депутатский срок.

Народная избранница, напомним, оказалась втянута в скандал, который разгорелся после того, как отец одного из лицеистов заявил о поборах. Якобы он отказался сдавать деньги на учебники, после чего его сына начали травить. Проверка показала, что поборы действительно были, однако в других классах. "Факт сбора денежных средств подтвердился. Они собирались в параллели 3-х классов (3А, 3Б, 3В, 3Г). В 3Д классе, в котором учится мальчик, деньги на учебники не собирались", - сообщали ранее в пресс-службе администрации Перми, опровергнув информацию о травле ребенка.

Позже вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков на своей странице в Facebook заявил, что после скандала с поборами главу школы Ирину Горбунову следует уволить и удивился результатам проверки, которая показала, что в программно-методическое обеспечение образовательной организации включен учебник по математике для третьих классов под редакцией Петерсен. В учебного года в библиотеке лицея №9 было всего 30 таких учебников. Остальные 112 купили родители учеников и передали школе по договору дарения. Это нарушило право школьников на бесплатное образование.

Позже в своем Instagram начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова сообщила, что все-таки планирует уволить Горбунову, поскольку иным способом решить конфликт не получилось. Как сообщила начальник департамента, ребенок был переведен в другую школу. В течение всего летнего периода с семьей работали сотрудники городского психолого-педагогического центра.

"Рассматривалось несколько вариантов, в конце концов остановилась на одном из образовательных заведений города", — сказала начальник департамента образования.

Горбунова в итоге сохранила пост директора.