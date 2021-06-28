"Славнефть-Мегионнефтегаз" инвестирует в образование талантливых югорских выпускников

"Славнефть-Мегионнефтегаз" расширяет программу целевого обучения для югорских выпускников - компании нужны геологи, инженеры, математики, химики, специалисты в области управления бизнес-процессами, а также по безопасности производства. Чтобы воспитать себе кадровый резерв, компания готова оплачивать обучение вчерашних школьников в лучших вузах страны.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" полностью сопровождает обучение своих студентов. Им выплачивается корпоративная стипендия, предоставляется место для прохождения учебной и преддипломной практики, а также гарантируется последующее трудоустройство.

Возможность целевого обучения компания предоставит победителям корпоративного конкурса аттестатов. При отборе кандидатов учитываются результаты ЕГЭ, средний балл аттестата, а также участие в предметных олимпиадах, творческие достижения. Конкурс проводится уже более 10 лет. За это время высшее образование в ведущих профильных вузах страны получили свыше сотни талантливых югорчан. Около 30 человек в данный момент проходят обучение в Санкт-Петербургском горном университете, Университете нефти и газа им. И. М. Губкина, Тюменском индустриальном университете и других профильных вузах.

"Стремление компании к технологическому лидерству предусматривают совершенствование производственных процессов, внедрение инноваций и применение проектов цифровизации. Мы заинтересованы в сотрудниках с высоким уровнем профессиональных компетенций, способных быстро адаптироваться под веяния времени. Эту задачу мы решаем, в том числе, программами целевого обучения студентов в лучших профильных вузах страны. Кроме того, мы активно взаимодействуем с университетами в рамках повышения квалификации сотрудников и развития научно-исследовательской деятельности", - отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.