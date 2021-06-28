28 Июня 2021
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Происшествия Пермский край
Расстрел, Койва (2021) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье ревнивец расстрелял бывшую жену, её сестру и мужа

В Горнозаводском районе Прикамья 58-летнему мужчине вменяют расстрел бывшей супруги, её сестры и нынешнего мужа, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, подозреваемый на берегу реки Койва, где отдыхала его бывшая супруга с родственниками, расстрелял бывшую жену, её сестру и нового мужа. Причиной такого поведения стали плохие отношения между бывшими супругами. Вскоре его задержали в рабочем посёлке Бисер. Следователи готовятся предъявить обвинение и, возможно, ходатайствовать о заключении под стражу.

Telegram-канал "Ural Mash" приводит подробности трагедии. Расстрел якобы произошёл в присутствии 11-летней девочки, которая пострадала от рук стрелка, а причиной трагедии якобы стало то, что бывшая жена не захотела вернуться к нападавшему.

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Теги: Горнозаводский район, река Койва



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