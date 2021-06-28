28 Июня 2021
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Общество Москва
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

"Пока указ не разлучит нас": идея с QR-кодами в московском общепите проваливается на глазах

В Москве с сегодняшнего дня начали работать "бесковидные рестораны". Правда, как сообщают в соцсетях и СМИ сами владельцы заведений общепита и посетители кафе, почти никто не работает по новым правилам – настолько они сложны для выполнения. Наблюдатели говорят, что в итоге система с QR-кодами может так и не заработать в плановом режиме, а пресекать нарушения власти жестко не будут в преддверии "прямой линии" с Владимиром Путиным (состоится 30 июня).

К полудню понедельника, 28 июня, принимать гостей с QR-кодами не начал даже "Макдоналдс". ТАСС передает, что 12 ресторанов сети готовы начать тестировать систему с QR-кодами, как только получат от властей города подтверждение о внесении предприятий быстрого питания в специальный реестр.

Журналист "Эха Москвы" Алексей Нарышкин в своем Telegram-канале описал ситуацию, которую увидел в центре Москвы утром в понедельник: "На систему qr-кодов перешел лишь каждый седьмой общепит в районе  Арбата.  Ну это по моим скромным оценкам, разумеется. Сижу в Шоколаднице возле Арбатской в бесковидном зале. Единственное место, где у меня просили код и паспорт. Рядом никого. Я у них второй посетитель с утра. Но работают на вынос. Как и другие заведения, например, Макдак. Там закрыли два зала. Питейные заведения не знают, что делать. Так и говорят: начальство решает. Будем работать по закону. Ни одного объявления о введении системы qr-кодов не видел".

Глава сети ресторанов "Андерсон" Анастасия Татулова всю неделю описывала происходящее в Москве как безумство. Например, по поводу справок о перенесенном за последние шесть месяцев коронавирусе она писала в своем Facebook: "Вместо антител (их гр***ные федеральные конкретные "эффективные управленцы", развалившие медицину и допустившие столько смертей, признавать отказываются)  - 6 месяцев с момента болезни. Если ковид был у вас  официально. Если неофициально - нет вариантов. Считаю эту позицию в корне неверной.  Надеюсь на победу здравого смысла  и на определение предельного индекса антител наравне с болезнью".

Ресторан "Субботица"(2020)|Фото: Накануне.RU

Накануне Татулова написала: "Я не могу больше отвечать на вопрос что мы будем делать с завтра. Мы будем жить и работать. Для вас. Пока очередной указ Роспотребнадзора или мэрии не разлучит нас. Внизу официальное заявление АндерСон". Она отметила, что в ее сети "по мере возможностей будут стараться выполнять указы городской власти, но только если это НЕ потребует насилия над гостями и сотрудниками". И мы САМИ  точно НЕ будем никого выгонять из наших кафе", - написала Татулова.

Telegram-канал "Мастер пера" полагает, что столичный общепит саботирует сегрегацию посетителей по признаку вакцинирования: "Наладить контроль потоков посетителей, проверку права каждого клиента на место за обеденным столом, а главное – пойти на массовый отказ «неправильным» гражданам от доступа к меню рестораторы самостоятельно не только не захотят, но и не смогут без административной поддержки властей в виде постов полиции и Росгвардии на входе в каждое заведение. Но такая картина неприемлема по политическим соображениям, тем более в канун "прямой линии" с президентом. Серьезным ударом по репутации власти станут и облавы в кафе и ресторанах на непривитых горожан с заламыванием рук и выволакиванием посетителей посреди трапезы. Возможно, что ресторанная сегрегация будет работать только для отписки, а фактические порядки останутся прежними. Но тогда мэру Москвы придется делать хорошую мину при плохой игре".

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Теги: общепит, бесковидные рестораны, указ, qr-код



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