28 Июня 2021
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Алые паруса (2019) | Фото:Pixabay

Песков оценил проведение "Алых парусов" на фоне скачка заболеваемости

В Кремле прокомментировали проведение праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге в момент вспышки коронавируса.

Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что прямых запретов на их проведение нет.

Он добавил, что по истечении "какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику - есть ли резкий скачок или нет", передает РИА Новости.

Песков заверил, что при проведении массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, в том числе фестиваля для выпускников "Алые паруса", были учтены рекомендации Роспотребнадзора.

При этом он не смог ответить на вопрос, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях все без масок и перчаток.

Напомним, власти Петербурга не стали отменять традиционный школьный выпускной .В минувшую субботу на «Алых парусах» присутствовало около 40 тыс. человек. В соцсетях праздник назвали "ковидотусовкой".

Отметим, сегодня Петербурге зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса. За сутки заболели 1335 человек.

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Теги: дмитрий песков, алые паруса, петербург



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