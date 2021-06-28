Как партия «Родина» работает в регионах?

Избирательные кампании большинства партий, участвующих в нынешних выборах, не просто стартовали, а уже давно и активно идут. Как по России в целом, так и в отдельных регионах. И если «большая думская четверка» практически у всех на виду, то по поводу малых партий все же имеются некоторые вопросы.

К примеру, есть партия «Родина», лицом и главным спикером которой выступает её лидер, депутат Государственной Думы, Алексей Журавлев. Он регулярно появляется на федеральных каналах, а некоторые цитаты из его выступлений уже разошлись на мемы по Сети. Однако, это федеральная часть повестки и работает она скорее на узнаваемость конкретно этого кандидата в депутаты. А что с партией в целом, и как она проявляет себя? Оказывается, «Родина» и её представители действительно плотно работают во многих регионах РФ, и отделения партии, нужно отметить, весьма активны.

Например, депутаты тверской городской думы от «Родины» Елена Гончарова и Юрий Фролов инициировали законопроект «о запахах», чтобы ввести критерии их интенсивности и штрафы за их превышение. Это, по сути, экологическая инициатива, актуальная для любого города и района на территории которого, есть, например, крупный свиноводческий комплекс. Да и любое другое «пахучее производство» от птицефабрики до устаревших водоканалов. Люди во многих регионах жалуются на неприятные запахи, но пока в России нет достаточных регулирующих механизмов по этой проблеме. Благодаря депутатам «Родины», возможно, такие механизмы появляется.

Вологодские парламентарии от «Родины» проводят инициативу запрета участия педагогов в работе избирательных комиссий. И тема эта, также важна. Педагог – это «бюджетник», на которого очень легко можно оказать административное давление. Более того, в последние годы подозрения в ангажированности педагогов дискредитирует саму профессию учителя. И уж лучше, чтобы педагоги действительно были вне политики. А то с престижем профессии учителя в стране и без того многолетние проблемы.

В Петербурге председатель регионального отделения «Родины», Андрей Петров выступил с инициативой локальных реформ ЖКХ. По словам политика, «Смольный просто обязан навести порядок в своем хозяйстве и научиться работать с Управляющими компаниями. Мы не только теряем из-за этой распущенности уникальные памятники архитектуры, мы еще и перед туристами позоримся». Проблема в данном случае в том, что в Петербурге часто двор может быть на балансе города, а скамейки во дворе у управляющей компании. При этом ограда может оказаться в ведении другой организации и просто передвинуть, покрасить или демонтировать ее без ведома собственника нельзя. Члены партии хотят эту систему изменить в сторону большей прозрачности, простоты и эффективности.

Кстати, Петербург для «Родины» — это очень важный регион. Как заявил лидер партии, Алексей Журавлев, «в Санкт-Петербурге на выборы в Законодательное Собрание в нашем партийном списке идет Максим Шугалей. Я глубоко уважаю и ценю этого волевого, умного, сильного человека. И я испытываю особенную гордость, зная, что взгляды «родинцев» и позицию разделяют такие достойные люди.

Максим Шугалей - талантливый российский ученый-социолог, юрист. Он проводил исследования общественного мнения во многих регионах России, долгое время жил в Санкт-Петербурге, хорошо знает беды и чаяния жителей северной столицы.

Побывав в ливийском плену, он доказал, что не боится. Он и сейчас открыто выступает на самые острые темы, вставая на сторону простых людей. Я ему верю, и я верю в него!».

А в Ленинградской области члены «Родины» под председательством Валерия Шинкаренко создали проект «автономного города» на берегу Финского Залива под рабочим названием «Космополис». По сути, это наукоград нового типа с высокотехнологичной и инновационной инфраструктурой.

В Коми, где в целом довольно серьезные проблемы с экологией, депутат Госсовета от «Родины» Елена Иванова, будучи единственным представителем партии в региональном парламенте, все же смогла «продавить» законодательную инициативу об ужесточении ответственности за вред экологии для ресурсодобывающих компаний.

В Ярославской области представители «Родины» активно работают с ОНФ и другими общественными организациями. При том, работают не из кабинетов, а выезжая «в поле». Так, члены партии выявили слив нечистот в реку Юхоть, хотя там и были поставлены новые очистные сооружения. Только их не запустили. Стоимость очистного комплекса, к слову, составила 190 миллионов рублей.

В Астраханской области председатель местного отделения Карен Григорян, который вошел в общефедеральный список партии, активно работает по темам предоставления жилья сиротам, расселению аварийных домов, поддержке инвалидов и адекватному обеспечению лекарствами тех, кому это положено по законы, поскольку в ряде населенных пунктов области случился «водный кризис». Этот план уже успешно апробирован в городе Рыбном.

Перечислять примеры региональной активности партии можно еще очень долго. К слову, Алексей Журавлев по итогам предвыборного съезда «Родины», заявил: «Великая Россия начинается с сильных регионов. Я уверен, что по-настоящему серьезных и позитивных перемен можно добиться, когда каждый на своем месте будет старается сделать жизнь лучше». По словам парламентария, «по всей нашей огромной стране «Родина» - партия российских регионов, которые достойны благополучной жизни!». И, нужно отметить, партия действительно работает в данном направлении.