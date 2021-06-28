28 Июня 2021
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Общество В России
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

"Мои родственники заболели пневмонией после прививки" - депутат ГД

Депутат Госдумы Николай Николаев заявил, что его родственники заболели коронавирусом с пневмонией после... прививки от коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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Он сообщил, что его пожилая мать с мужем вели себя очень осторожно и не болели полтора года, пока не началась прививочная кампания.

"Мамин муж решил сделать прививку, чтобы больше не ограничивать себя. Пошел в поликлинику, которая находится в 300 м от дома, и привился. Первым уколом "Спутника". И вновь засел дома, дожидаться второго. Через две недели поднялась температура, слабость. Еще через пару дней - поднялась температура у мамы. Пришедший врач взял ПЦР, который подтвердил КОВИД. Сейчас оба в больнице с двусторонним воспалением", - сообщил депутат.

Он подчеркнул, что ничего не утверждает, но факты говорят сами за себя. Врач из больницы ожидаемо заявил, что прививка ни при чем, а человек заразился в поликлинике.

"Но ведь в любом случае это злодеяние. Если что-то не то с уколом - злодейство колоть то, что опасно. Если же вакцина абсолютно безвредная, то разве не преступление, что процесс вакцинации оказался опасным? Как можно приглашать людей защититься от вируса, и при этом не создать условия, при которых человек будет защищен от заражения?" - возмущен Николаев.

Он напомнил, что уже подавал законопроект о повышении ответственности государства за осложнения после прививки, но его "похоронил" Минздрав, который за полтора года не удосужился даже дать отзыв.

Подобный законопроект вносила также сенатор Маргарита Павлова, которая не исключает влияния фармацевтического лобби.

Советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, который тоже переболел пневмонией, рассказал, что с ним лежали двое после прививки и с пневмонией. При этом официальные лица заявляют, что прививка исключает тяжелые случаи заболевания и гарантирует протекание болезни в легкой форме.

Важно, что об этом заговорил и известный врач Александр Мясников, агитирующий за поголовную и принудительную вакцинацию.

"Чтобы снизить накал страстей, нужно в первую очередь гарантировать людям в случае реальных побочных явлений большую компенсацию и гарантированную медицинскую помощь... Ну и наконец пересмотреть "санкционную политику" в отношении к непривитым. Мы знаем, что ковидом переболели в ДЕСЯТКИ раз больше людей, чем зарегистрировано. И у них есть антитела. И их ограничения не должны касаться", - написал он в своем канале.

При этом встает практический вопрос: как людям доказать то, что осложнения после прививки вызваны прививкой? Но даже сама постановка вопроса уже немаловажна.

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Теги: коронавирус, вакцинация, прививка, пневмония, Николай Николаев



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