28 Июня 2021
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Общество За рубежом
Афины, Греция (2017) | Фото: http://gelio.livejournal.com/

На рейсе Москва — Афины выявили COVID у россиян с сертификатами

Среди пассажиров самолета из Москвы в Афины выявили четырех россиян с коронавирусом, имевших сертификаты о вакцинации. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Он подчеркнул, что речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными. Их поместили на карантин в Афинах.

Источник добавил, что инфицированные туристы из России с сертификатами о вакцинации были выявлены и на Кипре.

Напомним, с 30 июня все туристы из России, прилетающие в Грецию, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. ​​​​​​Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин. Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше. Тест туристы обязаны сдать вне зависимости от того, делали они себе прививку или нет.

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Теги: коронавирус, сертификат о вакцинации, рейс москва-афины



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