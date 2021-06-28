Сеть "ВКонтакте" удалила группы сообществ, выступающих против принудительной вакцинации

Соцсеть "ВКонтакте" удалила два больших сообщества, выступающих в защиту прав граждан на добровольность вакцинации и против принуждения, - это РИА "Катюша" и "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОУЗС). В них было в сумме более 130 тыс. подписчиков. Их удалили из поиска.

Формулировка, с которой удалили сообщества, такая: "Материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья. ВКонтакте предлагает ознакомиться с официальной позицией Всемирной организации здравоохранения касательно вакцинации". То есть совершен акт цензуры в угоду ВОЗ.

"Как видим, глобалисты и их прихвостни вконец обнаглели и пытаются закрыть рот теперь уже официально зарегистрированному СМИ. Мы уверены, что наше дело правое, тем более что Конституция, гарантирующее каждому право на свободное распространение и получение информации, полностью на нашей стороне. Мы всегда рассчитываем на поддержку наших умных проснувшихся читателей и соратников", - пишет издание.

В ОУЗС тоже возмущены цензурой соцсети.