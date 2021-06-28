ФАС проверяет сообщения о подорожавших ПЦР-тестах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу.

Как сообщает "Интерфакс", ведомство направило запросы в медорганизации из-за поступления обращений от граждан.

ФАС изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости услуг.

В апреле правительство разрешило всем частным и государственным лабораториям России делать тесты на коронавирус. По словам главы правительства Михаила Мишустину, очевидно, что тест-систем на определение коронавируса нужно будет все больше и больше.