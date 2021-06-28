Количество заболевших коронавирусом свердловчан продолжает расти

Ежедневная статистика новых случаев заражения COVID-19 продолжает быстро ухудшаться. На сегодняшний день зафиксировано уже 266 новых случаев, 66 заболевших являются жителями Екатеринбурга. Таким образом, за весь период пандемии коронавирусом заразилось 93 тыс. 448 свердловчан, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

В тяжелом состоянии госпитализировано 440 человек, 272 из которых находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 200 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести наблюдается 2 тыс. 469 человек.

Число зафиксированных смертей среди зараженных за последние сутки увеличилось на 17 человек и составило 3 тыс. 810. При этом количество выздоровевших уральцев увеличилось до 87 тыс. 43 человек, включая 210 выписанных накануне.

Напомним, что по неофициальным оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.