В Москве и Петербурге рекордная суточная смертность от коронавируса

Москва и Санкт-Петербург начали неделю с рекордной суточной смертности от коронавируса – 124 и 110 человек соответственно. В целом по России за последние сутки от COVID-19 скончались 611 человек.

Выявлено 21 650 новых случаев коронавируса абсолютно во всех регионах. вылечились от болезни только 12 626 человек.

Наибольшая заболеваемость фиксируется в Москве (7246 человек), Подмосковье (2722), Санкт-Петербурге (1335).

Также в первой десятке по количеству заболевших Нижегородская и Брянская области, Бурятия, Крым, Свердловская и Воронежская области, Забайкальский край.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 893 летальных исхода, выздоровели 4 969 340 человек.