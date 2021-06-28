28 Июня 2021
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Общество В России Санкт-Петербург Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Москве и Петербурге рекордная суточная смертность от коронавируса

Москва и Санкт-Петербург начали неделю с рекордной суточной смертности от коронавируса – 124 и 110 человек соответственно. В целом по России за последние сутки от COVID-19 скончались 611 человек.

Выявлено 21 650 новых случаев коронавируса абсолютно во всех регионах. вылечились от болезни только 12 626 человек.

Наибольшая заболеваемость фиксируется в Москве (7246 человек), Подмосковье (2722), Санкт-Петербурге (1335).

Также в первой десятке по количеству заболевших Нижегородская и Брянская области, Бурятия, Крым, Свердловская и Воронежская области, Забайкальский край.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 893 летальных исхода, выздоровели 4 969 340 человек.

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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