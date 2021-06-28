Раненая химмашевским стрелком школьница начала самостоятельно передвигаться

Девятилетняя школьница, которую 30 мая ранил "химмашевский стрелок", начала самостоятельно передвигаться по палате. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

По его словам, состояние ребенка стабильное, средней тяжести. Несмотря на это, пока неизвестно, когда девочку смогут выписать из больницы. 16 июня ребенка уже перевели в обычную палату, где она наблюдается с мамой.

Напомним, что во время обстрела школьница находилась в машине с родителями. Одна из пуль попала в автомобиль, ребенок получил ранение в живот. Известно, что ей пришлось удалить часть кишечника, также пуля задела позвоночник.

Устроившим стрельбу с балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

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