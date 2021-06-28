В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

В Москве снова закончилась вакцина от коронавируса "КовиВак", разработанная центром им. Чумакова.

Аналогичная ситуация уже была 22 июня, тогда возобновить прививки смогли только через три дня – с новой поставкой, напоминает РИА Новости. Но, как видно, ее хватило ненадолго.

На перебои с поставками вакцины периодически жалуются многие регионы. Правда, в некоторых из них, например, в Хабаровском крае на прошлой неделе, не хватает даже "Спутника V" – куда более распространенной и массовой в производстве вакцины. Власти связывают это с резким ростом спроса на вакцинацию в условиях третьей волны эпидемии, ввода ограничительных мер и обязательной вакцинации для ряда граждан.

Между тем, по словам Сергея Собянина, на минувшей неделе столица побила новый рекорд по количеству госпитализаций, по количеству пациентов в реанимации, а также по количеству умерших от COVID-19.