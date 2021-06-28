Вирусолог назвал главную причину нового всплеска COVID-19 в России

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов сообщил, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса. Это является одной из причин нового всплеска по COVID-19 в России и особенно в Москве, пояснил он в беседе с "Лентой. ру".

По словам специалиста, "доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения".

Нетесов считает, что быстрые темпы вакцинирования и повсеместное ношение масок помогут справиться с пандемией за две-три недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.

Он отметил, что "уханьским" вариантом коронавируса заражены максимум 5% жителей. "И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии", - полагает Собянин.