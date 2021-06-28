28 Июня 2021
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Общество Москва
McDonald’s (2016) | Фото:Накануне.RU

Старейший в России "Макдоналдс" в Москве с утра работает только навынос

В Москве утром в понедельник, 28 июня, не открылся ресторан быстрого питания "Макдоналдс" на Пушкинской площади (знаменитый тем, что является первым в России у этой сети). Пользователи сети сообщили об аналогичной ситуации в других заведениях в городе.

Пока заведение на Пушкинской работает навынос, еду можно заказать только на одной кассе, передает РИА Новости.

Ситуация плановая. Еще неделю назад в "Макдоналдсе" заявили, что с 28 июня организуют в Москве обслуживание навынос и параллельно начнут тестировать вход по QR-кодам.

"Доставка и "Макавто" продолжит работать в стандартном режиме. С 28 июня мы начнем тестировать доступ в помещения некоторых предприятий при наличии у посетителей QR-кодов, свидетельствующих о наличии полной вакцинации, ПЦР-теста (3 дня) или документа о перенесенной болезни", - цитировал представителя компании ТАСС.

Напомним, с 28 июня в столице действует режим "бесковидных ресторанов". Чтобы посетить заведение, нужно предъявить в виде QR-кода справку о вакцинации или подтверждение о перенесенном ковиде, либо ПЦР-тест. Накануне введения системы многие заведения общепита жаловались, что не готовы к работе в таком формате.

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Теги: макдоналдс, навынос, рестораны, москва



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