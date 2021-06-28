28 Июня 2021
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Политика Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Перми назначил себе заместителя по благоустройству

Глава Перми Алексей Дёмкин решил назначить Дмитрия Галиханова заместителем главы городской администрации по вопросам благоустройства. К своим обязанностям он приступит с 1 июля, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Дмитрий Кадирович показал себя крепким хозяйственником. Он не понаслышке знает о городском благоустройстве: ремонте улично-дорожной сети, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", проблемах содержания территорий. Дзержинский район, МКУ "Благоустройство" которого он ранее возглавлял, считается одним из самых ухоженных и комфортных в Перми. Район стабильно получает высокие оценки городской административно-технической инспекции. Задача нового замглавы городской администрации – распространить эту положительную практику на весь город, имея в приоритете подготовку Перми к 300-летнему юбилею", – отметил Алексей Дёмкин.

Ранее Дмитрий Галиханов работал директором МКУ "Благоустройство Дзержинского района".

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Теги: Алексей Дёмкин, Дмитрий Галиханов



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