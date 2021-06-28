В Москве ожидается "суперливень", возможен потоп

Москвичам, которые переживают аномальную жару, 28 июня пообещали "суперливень".

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сильный дождь принесет 70 процентов месячной нормы осадков .

Возможны подтопления в низинах и там, где есть проблемы с ливневками. Также ожидается шквалистый ветер до 26 метров в секунду, местами град, передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе в европейскую часть России пришли африканский зной и засуха. Тишковец сообщал, что климатическая норма для июня будет повышена на 13–15 градусов. По словам синоптика, "практически каждый день будет знаменоваться серией рекордов жары, которых не было никогда за всю более вековую историю наблюдений".