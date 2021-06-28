Федеральные торговые сети приостанавливают работу в Бурятии на две недели

В Бурятии, где еще на прошлой неделе власти объявили о введении 14-дневного локдауна, приостановили на те же две недели работу федеральных торговых сетей. В правительстве заявили, что договоренность с ритейлерами достигнута в целях "тотальной самоизоляции".

В администрации республики сообщили, что поддержку властям в этом вопросе оказали "Эльдорадо", "М-видео", "Связной", "Глория Джинс", "Адидас", "Вайлдберриз", "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", "H&M", "МВМ", "Обувь России", "Юничел". При этом сети "DNS" и "Ситилинк" заявили, что продолжат работу. В правительстве региона отметили, что ограничение работы может быть только добровольным – закрыть магазины этих сетей не дает федеральное законодательство. "На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении правительства.

Также продолжит работу "Детский мир", но его и не просили закрываться – в магазине продаются товары первой необходимости, такие как детское питание.

"Я бы хотел выразить искреннюю благодарность тем, кто соблюдает все меры ограничений, тому бизнесу, который закрыл свои двери, кто у шел на две недели в режим самоизоляции. Вам, уважаемые коллеги, искреннее спасибо. Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе, ваша ответственная позиция – это самое дорогое", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения ковидного стационара.