Федеральные торговые сети приостанавливают работу в Бурятии на две недели

28 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Федеральные торговые сети приостанавливают работу в Бурятии на две недели

В Бурятии, где еще на прошлой неделе власти объявили о введении 14-дневного локдауна, приостановили на те же две недели работу федеральных торговых сетей. В правительстве заявили, что договоренность с ритейлерами достигнута в целях "тотальной самоизоляции".
Читайте также:

В администрации республики сообщили, что поддержку властям в этом вопросе оказали "Эльдорадо", "М-видео", "Связной", "Глория Джинс", "Адидас", "Вайлдберриз", "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", "H&M", "МВМ", "Обувь России", "Юничел". При этом сети "DNS" и "Ситилинк" заявили, что продолжат работу. В правительстве региона отметили, что ограничение работы может быть только добровольным – закрыть магазины этих сетей не дает федеральное законодательство. "На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении правительства.

Также продолжит работу "Детский мир", но его и не просили закрываться – в магазине продаются товары первой необходимости, такие как детское питание.

"Я бы хотел выразить искреннюю благодарность тем, кто соблюдает все меры ограничений, тому бизнесу, который закрыл свои двери, кто у шел на две недели в режим самоизоляции. Вам, уважаемые коллеги, искреннее спасибо. Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе, ваша ответственная позиция – это самое дорогое", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения ковидного стационара.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: бурятия, локдаун, федеральные сети, торговля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.06.2021 10:11 Мск Дороги в Бурятии перекрыли блокпостами в направлении мест массового отдыха


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети