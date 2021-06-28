28 Июня 2021
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Ремонт школы № 25 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге потратят 12 миллионов на реставрацию бывшего здания епархиального женского училища

К 300-летнему юбилею уральской столицы Уральский государственный горный университет решил отреставрировать бывшее здание епархиального женского училища, а с 1919 г. корпус УГГУ. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Здание, расположенное по адресу пер. Университетский, 9, является объектом культурного наследия регионального значения и поставлено на государственную охрану как памятник градостроительства и архитектуры

Начальная стоимость всех работ 12 млн 194 тыс. 709,79 руб. Средства будут направлены из федерального бюджета. К 2023 г. исполнитель будет обязан разработать проект, осуществить ремонт фасадов, крыш, помещений, окон и систем безопасности, а также начать и завершить капитальный ремонт фасада современной пристройки.

Уральский государственный горный университет (УГГУ), Университетский переулок, 9(2021)|Фото: 2gis.ru

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга также планируется перестроить недостроенную гостиницу "Дели", находящуюся рядом с екатеринбургским цирком, в торгово-офисный центр.

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Теги: реставрация, здание епархиального женского училища, 300-летие, Екатеринбург



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