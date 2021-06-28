С августа туристов на Камчатку будут пускать только с ПЦР-тестом или прививкой от коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение разработать новые ограничения по въезду в регион. Так, с июля в крае будут введены ограничения для вахтовиков, прежде всего, речь о работниках рыбопромышленной отрасли. Им разрешат приезжать только при наличии прививки от коронавируса.

"Нам необходимо ввести более жесткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу <…> организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки. Вспышка в Озерной, о которой докладывал Минздрав, - лишнее подтверждение тому, что это один из главных сейчас у нас факторов риска", - заявил губернатор на еженедельном заседании правительства.

Также ограничения коснутся туристов, но им разрешат въезжать и с отрицательным ПЦР-тестом. "Вторая категория, по которой я считаю нужным вводить ограничения, – туристы из других регионов. Необходимо на этой неделе проработать и закрепить, начиная с первого августа или с конца июля, введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях. Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ. Считаю, что с учетом нагрузки на наше здравоохранение это требование будет вполне обоснованным. Необходимо эти два дополнительных ограничения на этой неделе проработать и закрепить", - заявил Солодов.