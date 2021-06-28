28 Июня 2021
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Общество Челябинская область
ВСМ, скоростной поезд (2016) | Фото: gov.cap.ru

ХП "УСМ" закроют из-за заморозки проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" будет закрыто из-за заморозки реализации проекта высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Реализация проекта отложена на более поздний срок. Такое решение принято с учетом сложной экономической ситуации, существенных объемов требуемого финансирования для реализации проекта и наличия важных социально-экономических приоритетов.

Перед закрытием ХП "УСМ" будет подписано соглашение сотрудничестве, которое сохранит должный уровень коммуникации между участниками и позволит оперативно приступить к обсуждению вариантов реализации проекта в будущем при наличии заинтересованности федеральных органов исполнительной власти, крупных инфраструктурных компаний, а также инвестиционной привлекательности проекта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивалось в 350 млрд руб. ВСМ должна была связать два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск. Время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составит 1 час 10 минут. На этапе строительства власти рассчитывали, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.

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Теги: ВСМ, УСМ, проект,



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