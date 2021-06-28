28 Июня 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

На Ямале "северные" с первого дня работы могут начать платить всем работникам

Руководитель государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый предложил ввести "северные" надбавки для всех тех, кто переезжает в округ и начинает работать в арктическом регионе. Сейчас эта норма работает только для тех, кто работает в бюджетных организациях муниципального или регионального уровня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ямал – благополучный регион, но и здесь есть, что улучшать. Например, добиться справедливой оплаты труда для работающей молодёжи независимо от того, на каком предприятии они работают. Сейчас, благодаря региональным субсидиям, "северный" коэффициент к окладу с первого дня и в полном объёме получают только сотрудники учреждений, финансируемых за счет муниципальных или регионального бюджетов. Но молодёжь, работающая в структурах, финансируемых из федерального бюджета, а также в организациях иных форм собственности начинает получать процентную надбавку к заработной плате в полном размере только через два с половиной года работы", - написал Погорелый в своём Instagram.

По его мнению, это, как минимум, несправедливо, как максимум – не привлекает молодых востребованных специалистов приезжать работать на Ямал, как и окончивших высшие учебные заведения ямальцев – возвращаться на родину.

"Мы, взрослые, в силах изменить эту ситуацию. Над чем и буду работать", - подытожил он.

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Теги: северная надбавка, выплата, Дмитрий Погорелый



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