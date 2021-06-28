28 Июня 2021
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ГИБДД, пункт пропуска, въезд в город (2020) | Фото: Накануне.RU

Дороги в Бурятии перекрыли блокпостами в направлении мест массового отдыха

Дороги в Бурятии перекрыли блокпостами после введения жестких ограничений из-за коронавируса.

Наибольшее количество таких точек контроля установлено в Селенгинском районе - там работают пять блокпостов в направлении мест массового отдыха.

Всего в республике организовано 12 постов контроля на выездах из Улан-Удэ, а также в Тункинском, Иволгинском, Кабанском районах, сообщает Regnum.

Напомним, власти Бурятии ввели локдаун из-за ухудшающейся эпидобстановки. Республика уже несколько недель находится в списке регионов-лидеров по приросту заболеваемости COVID-19. Как сообщили в оперштабе региона, объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

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Теги: бурятия, блокпосты, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 28.06.2021 10:50 Мск Федеральные торговые сети приостанавливают работу в Бурятии на две недели


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