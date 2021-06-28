30 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Одиночный пикет против строительства логистического центра &quot;Уральский&quot; у озера Шарташ в Екатеринбурге (2021) | Фото: facebook.com / За наш Шарташ!

В центре Екатеринбурга прошел пикет против строительства ТЛЦ у Шарташа

Активист из п. Калиновский в Екатеринбурге вышла в центр города на одиночный пикет с призывом остановить строительство торгово-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" к северу от озера Шарташ. Пикеты продлились час – с 10.00 до 11.00.

"Не найдя ответа у властей, активисты пришли в центр города и планируют каждый день стоять в одиночном пикете, чтобы обратить на себя внимание властей. Несмотря на то, что сейчас многие на работе, это очень оживленная улица, здесь много проезжает машин и проходит людей", - рассказала автор видео.

Одиночный пикет против строительства логистического центра "Уральский" у озера Шарташ в Екатеринбурге(2021)|Фото: facebook.com / За наш Шарташ!

Протестная акция состоялась у памятника основателям Екатеринбурга Вильгельму де Геннину и Василию Татищеву. Человек с плакатом привлек внимание сотрудника полиции, который проверил документы активиста. К протестующим время от времени также подходили горожане.

Одиночный пикет против строительства логистического центра "Уральский" у озера Шарташ в Екатеринбурге(2021)|Фото: facebook.com / За наш Шарташ!Одиночный пикет против строительства логистического центра "Уральский" у озера Шарташ в Екатеринбурге(2021)|Фото: facebook.com / За наш Шарташ!

Напомним, что недавно жители Калиновского записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями.

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Теги: Шарташ, озеро, ТЛЦ, пикет



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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2021 09:01 Мск Активисты продолжают выходить с пикетами против стройки ТЛЦ у Шарташа

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