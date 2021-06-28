28 Июня 2021
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Общество В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Более трети работодателей в России планируют повысить зарплаты сотрудникам

Более трети (36%) работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала "Работа.ру".

При этом 62% опрошенных не собираются увеличивать зарплаты работникам, еще 2% — хотят их снизить.

Более половины работодателей (54%) сообщили, что уже повышали заплаты сотрудников в текущем году. 60% из этого числа указали, что это была прибавка до 10%.

36% подняли вознаграждение за труд на 10-30%, 3%— на 30-50%, и только 1% — в полтора-два раза.

В апреле другой опрос показал, что только 9% жителей России довольны своим нынешним уровнем зарплаты. Четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч. Только 7% россиян рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

В июне прошлого года сообщалось, что после окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тысяч рублей в месяц.

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Теги: работодатели, зарплата, повышение зарплаты



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