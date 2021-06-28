Паводок на Амуре в Благовещенске достиг максимального уровня за всю историю наблюдений

Уровень паводка на Амуре в районе Благовещенска впервые в истории поднялся до отметки 860 см при уровне опасного явления в 800 см. До этого рекорды принадлежали 2013 и 1984 годам - 822 и 857 см соответственно, передает "Коммерсант".

В региональном правительстве сообщают, что пик паводка пришелся на минувшие выходные, сейчас вода постепенно начинает спадать. Тем не менее, подтопленными остаются более 700 домов.

Накануне губернатор Амурской области Василий Орлов объявил, что регион не будет дожидаться денежного транша из Москвы и начнет выплачивать компенсации тем, у кого дома уже освободились от воды. Пока из резервного фонда правительства региона планируется выплатить 50-100 тыс. руб. в зависимости от объема ущерба, а также будут единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого пострадавшего.