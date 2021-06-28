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Политика Ямало-Ненецкий АО
Иван Вершинин (2020) | Фото: Администрация Салехарда

Замглавы Салехарда Иван Вершинин покинул пост

Ушёл в отставку ради выборов замглавы Салехарда Иван Вершинин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ушёл в отпуск, по завершении которого покидаю команду главы Салехарда. Хочу сказать огромное спасибо главе города Алексею Титовскому за неоценимый опыт совместной работы, всей команде. Коллегам из окружных органов власти – за поддержку наших проектов и инициатив", - написал Вершинин на своих страницах в соцсетях.

Он назвал лучшими представителей тех учреждений культуры, молодёжной политики, спорта, с которыми работал.

"Сам планирую, как участник предвыборной кампании, сосредоточиться на реализации поставленных ЛДПР задач, эта работа потребует полной самоотдачи", - уточнил Вершинин.

Напомним, политик стал замглавы администрации Салехарда в ноябре 2020 г., до этого он был депутатом окружного заксобрания.

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Теги: Иван Вершинин, замглавы Салехарда



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Ранее 03.11.2020 12:25 Мск Экс-депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин стал замглавы Салехарда


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