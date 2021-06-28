Глава Челябинска поручила усилить контроль за масочным режимом

Глава Челябинска Наталья Котова поручила увеличить количество проверок соблюдения масочного режима в общественных местах, ТРК и транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр обратила внимание, что масочный режим не соблюдают, как посетили, так и сотрудники.

"Просьба провести разъяснительную работу, а со стороны наших сотрудников усилить проверочные мероприятия в отношении соблюдения масочного режима", - подчеркнула она.

Замглавы Челябинска по экономике Игорь Постнов рассказал, что проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического требований за прошедшую неделю прошли на пяти предприятиях потребительского рынка. Составлено три протокола, по двум предприятиям материалы направлены в суд по приостановке деятельности. 24 июня проверка прошла в ТРК "Родник" на соблюдение масочного режима.

"По результатам выявленных нарушений составлено три протокола, возбуждено административное производство в отношении законных представителей ТРК за отсутствие масок у арендаторов и посетителей", - отметил он.

В адрес торгово-развлекательных комплексов разосланы письма по вопросу обеспечения медицинскими масками покупателей на входах в ТРК. Наталья Котова поручила установить контроль за раздачей масок.

Кроме того, осуществляется сбор информации от предприятий торговли и общественного питания о количестве сотрудников, желающих пройти добровольную вакцинацию от коронавируса. Достигнута договоренность с ГКБ №11 о возможности выезда медицинского персонала на предприятия для проведения вакцинации.