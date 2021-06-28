"Уральские авиалинии" возглавили ТОП-5 самых непунктуальных авиакомпаний

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возглавила пятерку самых непунктуальных авиаперевозчиков России по данным веб-сервиса Flightradar24. Как сообщает "Ъ", только за этот месяц 46% рейсов задержалось более, чем 15 минут. Среди них также были случаи, когда пассажирам приходилось ждать в аэропорту 1, 2, а иногда и 10 часов. Немного лучше ситуация обстояла в мае и апреле, когда авиасообщение задерживалось в 34,2% и 27% случаев соответственно.

Одной из официальных причин задержек, названных авиакомпанией, являются неблагоприятные метеоусловия. На пунктуальность перевозчика также повлиял выход из covid-ограничений, и, следовательно, увеличение нагрузки на российские аэропорты. В свою очередь, эксперты больше обращают внимание на нехватку резервных самолетов в условиях ажиотажа среди туристов, мечтающих отдохнуть за границей после снятия ограничений.

На этом фоне "Уральские авиалинии" опустились ниже своих же показателей за аналогичный период 2019 г. Так, за январь-апрель компанией было перевезено свыше 2 млн пассажиров, что на 18% меньше, чем в позапрошлом году. На внутренних рейсах зарегистрировано 1,5 млн человек, а на международных - 187 тыс. В этот же период по странам СНГ путешествовало 323 тыс. пассажиров.

Однако уже в мае авиакомпания реабилитировалась и на 3% превысила количество рейсов за май 2019 г. Это также может быть заслугой нового самолета, 51-го Airbus, который "Уральские авиалинии" получили в апреле. Копания также получит еще два Airbus летом и три зимой.

Авиакомпания "S7" в мае задержала 681 рейс из 12,35 тыс., а за июнь 856 из 8,94 тыс. Следом идет "Победа" с 10% задержек из 5,7 тыс. рейсов за первый месяц лета. При этом в мае данный показатель приравнивался только к 5%. На четвертом месте оказался авиаперевозчик "Россия", который в мае заставил ждать своих клиентов в 5,9% из 3,4 тыс. рейсов, а в июне в 7,3% из 2,86 тыс. Закрывает список "Аэрофлот". За май авиакомпания задерживала рейсы в 6,3% из 6 тыс. 681, но в июне успела реабилитироваться и снизить процент задержек до 5,44% (из 6 тыс. 242 рейсов).