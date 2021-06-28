Певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии

Несмотря на то, что певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии, ее не переводили на аппарат ЭКМО. Ранее такие сообщения появились в СМИ со ссылкой на друга артистки.

PR-директор звезды Яна Богушевская заявила, что верить анонимным источникам не стоит – это происки недобросовестных и жадных людей. По словам представительницы артистки, с ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию Марину Максимову (настоящее имя певицы) не переводили.

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", - цитирует Богушевскую "Пятый канал".

МакSим находится на ИВЛ и в состоянии искусственной комы уже больше недели.

О своей госпитализации девушка сообщила 16 июня, у нее было три отрицательных теста на коронавирус, но при этом 40-процентное поражение легких и симптомы COVID-19.