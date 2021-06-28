Около 70 детей заболели коронавирусом в детском лагере в Туве

В Туве произошла вспышка коронавируса в детском оздоровительном лагере "Байлак": заболели 68 детей и 9 взрослых.

По словам главы республики Владислава Ховалыга, медработники лагеря продолжали самостоятельно лечить детей. Начальник и вожатые лагеря также нарушали антиковидные меры.

Заболевшие госпитализированы в Республиканскую детскую больницу, состояние у них средней тяжести, сообщает Regnum.

Ранее число зараженных коронавирусом детей, отдыхающих в Артеке,выросло вдвое. Директор лагеря Константин Федоренко сообщил о 12 заболевших детях, ранее говорилось о шести случаях заболевания. Заболевшие дети переведены в больницы Крыма.