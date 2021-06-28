28 Июня 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Около 70 детей заболели коронавирусом в детском лагере в Туве

В Туве произошла вспышка коронавируса в детском оздоровительном лагере "Байлак": заболели 68 детей и 9 взрослых.

По словам главы республики Владислава Ховалыга, медработники лагеря продолжали самостоятельно лечить детей. Начальник и вожатые лагеря также нарушали антиковидные меры.

Заболевшие госпитализированы в Республиканскую детскую больницу, состояние у них средней тяжести, сообщает Regnum.

Ранее число зараженных коронавирусом детей, отдыхающих в Артеке,выросло вдвое. Директор лагеря Константин Федоренко сообщил о 12 заболевших детях, ранее говорилось о шести случаях заболевания. Заболевшие дети переведены в больницы Крыма.

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Теги: детский лагерь, тува, дети, коронавирус



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