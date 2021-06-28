28 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
массовое ДТП в Челябинске (2021) | Фото: ГИБДД Челябинска

Челябинцу, устроившему ДТП с пятью машинами, запретили управлять автомобилем

В Челябинске водителю, устроившему ДТП с пятью машинами, запрещено управлять автомобилем. Соответствующее решение принял Центральный районный суд.

Напомним, авария произошла вечером 10 июня на пересечении улиц Джержинского и Барбюса. Водитель Фольксваген Пассат выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на бордюрный камень, после чего продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина и четверо детей.

Суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении водителя обратился следователь. Обвиняемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения.

"По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно запретить управлять автомобилем или иным транспортным средством – до отмены или изменения данной меры пересечения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Теги: ДТП, авария, ГИБДД,



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