28 Июня 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Активисты пожаловались в Роскомнадзор на "суицидальный" контент в TikTok

В Роскомнадзор пожаловались на TikTok. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров провела исследование по распространению 12 самых часто встречающихся хештегов, относящихся к тематике суицидов, больше всего таких хештэгов нашли в TikTok (более 1,7 тыс. видео).

Исследователи считают, что вовлеченность в просмотр таких роликов составила более 580 тыс. человек – это пользователи, которые лайкали, комментировали или репостили данный контент, пишут "Известия" со ссылкой на авторов исследования. Они беспокоятся, что

На TikTok жалуется и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: "Примерно с марта мы сталкиваемся с тем, что в социальных сетях, особенно в TikTok и Twitter, стали активно распространяться группы и публикации, тематика которых связана с суицидом. В частности, стало развиваться явление "парных самоубийств".

В пресс-службе TikTok сказали, что во второй половине 2020 года обновили политики по теме суицида и самоповреждения, отразив в них рекомендации от экспертов по душевному здоровью. Из подобных видеороликов 94,4% удалили до того, как на них отправили жалобы, и 91,9% стерли в течение 24 часов после публикации, отметили в соцсети.

В Роскомнадзоре подтвердили получение обращения от ассоциации. Там уточнили, что если контент будет признан запрещенным и соцсети его добровольно не удалят, им будет грозить штраф до 4 млн руб.

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Теги: роскомнадзор, tiktok, суицид, контент



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