28 Июня 2021
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Экономика В России
хлеб, хлебокомбинат, выпечка (2019) | Фото: pixabay.com

Российский союз пекарей предупредил о риске подорожания хлеба

Российский союз пекарей (РСП) подверг критике разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредил о риске подорожания хлеба.

Как сообщает "Коммерсантъ", в союзе сообщили, что финансовая нагрузка производителей может увеличиться на 22 млрд руб. из-за новых правил, что непременно скажется на ценах продукции.

Издание отмечает, что основная претензия участников рынка — к формулировкам. В РСП пояснили, что в новом ГОСТе термин "хлебопекарная продукция" широко трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты". Но при этом в Налоговом кодексе России такое определение отсутствует.

В январе глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предусматривает выделение регионам 4,7 млрд руб. на поддержку мукомолов и хлебопеков. Сообщалось, что 2,9 млрд руб. из этой суммы направят на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд руб.— на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Таким образом планируется стабилизировать цены на хлебобулочные изделия в стране.

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Теги: хлеб, гост, подорожание хлеба



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