Turkish Airlines спустя год возобновляет рейсы из Кольцово в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines спустя почти год возобновляет авиасообщение из международного аэропорта Кольцово в Стамбул. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, авиаперевозчик приостановил свои рейсы еще в марте 2020 г. в связи с ограничениями в период пандемии коронавируса.

Начиная с 1 июля полеты будут осуществлять трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319. Вылет запланирован на 8.15 по местному времени, а всего в полете екатеринбуржцы проведут около пяти часов.

В настоящее время из Кольцово также выполняются рейсы в турецкую Анталью.

Напомним, что после двухлетнего перерыва в международный аэропорт Кольцово также вернулись рейсы в Ираклион (Греция). Первый полет на греческий остров Крит 26 июня осуществил самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Начиная с 6 июля рейсы по данному маршруту будут осуществляться по вторникам в 4.00 местного времени.