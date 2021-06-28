28 Июня 2021
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собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Turkish Airlines спустя год возобновляет рейсы из Кольцово в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines спустя почти год возобновляет авиасообщение из международного аэропорта Кольцово в Стамбул. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, авиаперевозчик приостановил свои рейсы еще в марте 2020 г. в связи с ограничениями в период пандемии коронавируса.

Начиная с 1 июля полеты будут осуществлять трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319. Вылет запланирован на 8.15 по местному времени, а всего в полете екатеринбуржцы проведут около пяти часов.

В настоящее время из Кольцово также выполняются рейсы в турецкую Анталью.

Напомним, что после двухлетнего перерыва в международный аэропорт Кольцово также вернулись рейсы в Ираклион (Греция). Первый полет на греческий остров Крит 26 июня осуществил самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Начиная с 6 июля рейсы по данному маршруту будут осуществляться по вторникам в 4.00 местного времени.

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Теги: Turkish Airlines, авиасообщение, авиакомпания, Кольцово, Екатеринбург



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