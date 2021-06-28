В Москве арестованы три офицера ФСБ по делу о мошенничестве на 64 млн рублей

В Москве 235-й гарнизонный военный суд до 14 июля арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации ФСБ по делу об особо крупном мошенничестве, передает "Коммерсант".

Офицерам, которые не признают свою вину, вменяется похищение более 64 млн руб. при заключении контрактов с фирмой, которая должна была поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов. Обвиняемые заявляют, что все условия контракта выполнены.

Арестованные будут находиться в столичном СИЗО-4 "Медведь" в спецблоке для действующих и бывших сотрудников силовых структур.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.