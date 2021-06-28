На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с коронавирусом

Камчатский край стал первым в России регионом, где появился чиновник, в чьи обязанности входит только борьба с коронавирусом.

"По-прежнему мы не можем справиться с распространением коронавирусной инфекции. Мы сталкиваемся с новой, уже третьей волной распространения инфекции, с новым штаммом вируса, более тяжелым в проявлении. Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас. Это не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, слаженной и приоритетной работы в этом вопросе всех органов власти. Мною принято решение о том, что общая координация этой работы теперь будет осуществляться на уровне отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19", - заявил губернатор региона Владимир Солодов на оперативном совещании правительства.

Пока и.о. специального вице-губернатора будет Александр Козлов – до 2020 года он был председателем правительства региона.

Примечательно, что в прошлом году Солодов вознамерился реформировать структуру правительства, было заявлено о сокращении органов исполнительной власти и, соответственно, министров, вице-губернаторов осталось всего трое.