В Челябинске Роспотребнадзор проверил качество водопроводной воды

Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" проверили качество водопроводной воды в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь – май 2021 года было исследовано 114 проб питьевой холодной воды, из которых восемь проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям одна проба соответствовала гигиеническим нормативам.

За этот же период было исследовано 35 проб горячей воды. Четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, две пробы не соответствовали по микробиологическим показателям.