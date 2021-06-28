28 Июня 2021
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Общество Челябинская область
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске Роспотребнадзор проверил качество водопроводной воды

Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" проверили качество водопроводной воды в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь – май 2021 года было исследовано 114 проб питьевой холодной воды, из которых восемь проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям одна проба соответствовала гигиеническим нормативам.

За этот же период было исследовано 35 проб горячей воды. Четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, две пробы не соответствовали по микробиологическим показателям.

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Теги: вода, водопроводная вода, Роспотребнадзор,



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