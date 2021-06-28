В Екатеринбурге открыто семь мобильных пунктов для вакцинации от коронавируса

В понедельник жители Екатеринбурга могут поставить прививку от коронавируса сразу в семи мобильных пунктах, которые расположены в местах максимального скопления людей. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, пройти вакцинацию можно в:

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья,133) - с 12.00 до 18.00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) - с 10.00 до 15.00;

ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) - с 10.00 до 20.00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) - с 10.00 до 14.00;

ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) - с 16.00 до 19.00

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) - с 14.00 до 19.00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13.00 до 19.00;

Первый компонент вакцины можно поставить также и в местных поликлиниках. Для этого необходимо пройти предварительную запись на сайте районной больницы, по единому номеру 122 или через "Госуслуги".

На сегодняшний день в медорганизациях, подведомственных региональному минздраву, первым компонентом привито уже 610 тыс. 409 человек.