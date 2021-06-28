В Екатеринбурге открыто семь мобильных пунктов для вакцинации от коронавируса

28 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Пункт вакцинации от коронавируса в ЯНАО (2021) | Фото: Правительство ЯНАО

В Екатеринбурге открыто семь мобильных пунктов для вакцинации от коронавируса

В понедельник жители Екатеринбурга могут поставить прививку от коронавируса сразу в семи мобильных пунктах, которые расположены в местах максимального скопления людей. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, пройти вакцинацию можно в:
  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья,133) - с 12.00 до 18.00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) - с 10.00 до 15.00;
  • ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) - с 10.00 до 20.00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) - с 10.00 до 14.00;
  • ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) - с 16.00 до 19.00
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) - с 14.00 до 19.00;
  • Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13.00 до 19.00;

Первый компонент вакцины можно поставить также и в местных поликлиниках. Для этого необходимо пройти предварительную запись на сайте районной больницы, по единому номеру 122 или через "Госуслуги".

На сегодняшний день в медорганизациях, подведомственных региональному минздраву, первым компонентом привито уже 610 тыс. 409 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, пункты вакцинации, прививка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети