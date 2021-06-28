Вирусолог из Уханя не исключила лабораторное происхождение коронавируса

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, считает происхождение коронавируса природным. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

Андерсон не считает необычным, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден. Она напомнила, что патоген прежнего коронавируса был найден почти через 10 лет после вспышки.

В то же время специалист не стала полностью исключать версию, согласно которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане.

По ее словам, есть "ничтожная" вероятность того, что один из исследователей мог заразиться инфекцией сам и без злого умысла заразить других.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщило, что как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года обратились в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2. Косвенно это может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса, подчеркивает издание.

Тем временем, специалисты разведслужбы США не смогли окончательно подтвердить ни одну из версий возникновения коронавируса, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что вряд ли ответ на этот вопрос будет доступен по прошествии отведенных 90 дней, пишет Regnum.

Напомним, президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток.