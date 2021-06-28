Бабиш заявил о существовании лишь одной версии инцидента во Врбетице

К взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году причастны российские спецслужбы, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, другие версии инцидента не рассматриваются. "Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]", - отметил он, сообщает ТАСС.

Ранее Бабиш ответил на слова президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрыва боеприпасов.

Земан сообщил об альтернативной версии взрыва во Врбетице.

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