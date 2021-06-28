28 Июня 2021
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Экономика В России
(2020) | Фото: Накануне.RU

Титов предложил снизить размеры штрафов для малого бизнеса и самозанятых

Размеры штрафов для малых и средних предприятий России, а также самозанятых, должны быть снижены на 50%.

Как следует из доклада "МСП/Постковид", который бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов представит президенту Владимиру Путину, необходимо установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующих субъектов, по аналогии со штрафами за антимонопольные нарушения.

Титов также предложил "изменить фокус деятельности контрольно-надзорных органов с получения штрафов за нарушение обязательных требований на бесплатное обучение хозяйствующих субъектов".

Также предложено изменить систему налогообложения бизнеса при росте рабочих мест. В настоящее время в стране действует система, по которой чем больше предприниматель создает рабочих мест, тем больше он платит налогов в расчете на человека, сообщает ТАСС.

На днях Титов направил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением расширить параметры и продолжительность программы льготного кредитования бизнеса под 3% годовых. Кроме того, Титов высказался за расширение числа участников программы.

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Теги: Титов, бизнес, самозанятые



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