Рестораны в Москве начинают работу в "бесковидном" формате

С 28 июня в Москве стартует эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате.

С сегодняшнего дня рестораны и кафе города могут принимать только тех, кто сделал прививку от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом официанты, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

Фудкортам, барам, караоке, ночным клубам и ресторанам, которые не могут обеспечить пребывание гостей по QR-коду, с 28 июня разрешено работать только на навынос или доставку, сообщает ТАСС.

Тем временем, получить QR-коды к 30 июня смогут около 9 млн россиян, переболевших коронавирусом.

Как заявил ранее заместитель главы Минцифры Олег Качанов, в настоящее время ведется работа над тем, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел.

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